Kocaeli'de İstinat Duvarı Çöktü

Kocaeli'de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı istinat duvarı çöktü.



Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın çöktüğünü gören mahalle sakinleri olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. - KOCAELİ