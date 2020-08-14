Kocaeli'de iskeleden düşen işçi yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iskeleden düşen işçi yaralandı.
14.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:18
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iskeleden düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin içerisindeki mağazada tadilat yapan işçilerden E.D, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki iskeleden düştü.
Yaralanan işçi, arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA