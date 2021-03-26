İşitme engelliyi darbetmesi sosyal medyaya yansıyan şüpheli ve ona yardım eden 2 kişi adliyede

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan şüpheli ve ona yardımcı olan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan şüpheli ve ona yardımcı olan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olmasının ardından harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan, eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden E.M. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirilmiş, bu kapsamda zanlıların gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edilmişti.

Şüpheli F.K. ve ona yardım eden zanlılar E.M. ve M.A, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Öte yandan E.E. memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine, annesinin yanına gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş