Kocaeli'de işitme engelli oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan babaya müebbet hapis
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Kocaeli'de işitme engelli oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan babaya müebbet hapis

Kocaeli'de işitme engelli oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan babaya müebbet hapis
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2008 yılında işitme engelli oğlu Bülent Erdem'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2008 yılında işitme engelli oğlu Bülent Erdem'i tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan baba müebbet hapisle cezalandırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık baba Necmi Erdem cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatı ile müşteki olarak oğlu Ayhan ve eşi Hayriye Erdem, duruşma salonunda hazır bulundu.

Ayhan Erdem, babasından şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Aramıza dönmesini istiyorum." dedi.

Eşi Hayriye Erdem de kocasından şikayetçi olmadığını kaydetti.

Esasa ilişkin son sözleri sorulan sanık Erdem, önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, "Olaydan çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım, takdir mahkemenizindir." dedi.

Sanık avukatı ise maktulün sağır ve dilsiz olması nedeniyle asabi bir yapıya sahip olduğunu, olay günü de otomobil satış meselesinden aralarında çıkan tartışmada maktulün silah çektiğini, arbedede silahın kazara patladığını iddia ederek, "Bir baba oğlunu bilerek, isteyerek toprağa göndermez. Müvekkilim 70 yaşında, beraat etmesini, bu mümkün değilse yaşı, hastalığı, cezaevi koşulları ve pandemi süreci gözetilerek karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Karar için duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, sanık babanın "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tahriki indirim uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Karamürsel ilçesinde 8 Aralık 2008'de Bülent Erdem'in (30) yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla 2019 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçmişti.

Babanın çelişkili ifadelerini inceleyip soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, baba Erdem'in olay günü oğluyla cinayet bölgesinde olduğunu belirlemişti.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 Kasım 2019'da baba Erdem'i Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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