Kocaeli'de işçi servisiyle kamyon çarpıştı: 13 yaralı
Kocaeli'de işçi servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
30.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:34
Kocaeli'de işçi servisiyle kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası mevkisinde işçi servisi olduğu belirtilen 34 KM 4887 plakalı minibüsle 34 YKL 40 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA