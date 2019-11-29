Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 7 yaralı

29.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:13

Kocaeli'de tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen bir tır ile işçi servisi çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA