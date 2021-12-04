Kocaeli'de işçi servisi ile temizlik kamyonunun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de işçi servisi ile temizlik kamyonunun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de işçi servisi ile temizlik kamyonunun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçi servisi ile belediyenin temizlik kamyonunun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İşçi servisi ile belediyenin temizlik kamyonunun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden Burakcan B'nin kullandığı 31 ABM 600 plakalı işçi servisi refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Belediyenin yol temizlik kamyonuyla çarpışan işçi servisindeki 7 kişi ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6'sı yabancı uyruklu 7 işçi ile servis sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title