Kocaeli'de işçi servisi ile temizlik kamyonunun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçi servisi ile belediyenin temizlik kamyonunun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İşçi servisi ile belediyenin temizlik kamyonunun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden Burakcan B'nin kullandığı 31 ABM 600 plakalı işçi servisi refüjü aşarak karşı yöne geçti.
Belediyenin yol temizlik kamyonuyla çarpışan işçi servisindeki 7 kişi ile sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6'sı yabancı uyruklu 7 işçi ile servis sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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