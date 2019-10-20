Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

20.10.2019 17:32
Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah K'nin kullandığı 41 P 5156 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşanlı mevkisinde yaklaşık 7 metre yükselikten yan yola devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et