İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (2)

Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdulsavip M. idaresindeki 41 FP 305 plakalı işçi minibüsü, Kırkarmut Sucuali Sapağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (2)
İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (2)
İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (2)
İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Muslera Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İşçi minibüsü elektrik direğine çarptı: 5 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:36:10. #1.15#

title