Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de iş yerinin camlarını silerken yere düşen kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinin camlarını silerken 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerinin camlarını silerken 4 metre yükseklikten yere düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacıhalil Mahallesi 1207 Sokak'ta S.Ö, iş yerinin camlarını silmek için çıktığı yaklaşık 4 metre yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title