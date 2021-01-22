Kocaeli'de iş yerinden 1,2 milyon liralık malzeme çalan eski çalışan tutuklandı
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Kocaeli'de iş yerinden 1,2 milyon liralık malzeme çalan eski çalışan tutuklandı

22.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:10
Kocaeli'de iş yerinden 1,2 milyon liralık malzeme çalan eski çalışan tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 1 milyon 269 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski çalışan tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 1 milyon 269 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski çalışan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir iş yerinden geçen yıl farklı tarihlerde 1 milyon 269 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli Z.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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