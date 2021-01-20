Kocaeli'de iş yerinde kumar oynayan 23 kişiye ceza uygulandı
20.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:24
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 23 kişiye idari para cezası verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 23 kişiye idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir işletmede sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, salgın tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 23 kişiye idari para cezası uyguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay