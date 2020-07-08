Kocaeli'de iş yeri yangını
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Kocaeli'de iş yeri yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kocaeli'de iş yeri yangını
08.07.2020 08:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 08:32

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Pelitli köyünde Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bir hurdacı dükkanının geri dönüşüm ayrıştırma alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın başka iş yerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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