Kocaeli'de iş yeri yangını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Pelitli köyünde Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bir hurdacı dükkanının geri dönüşüm ayrıştırma alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın başka iş yerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Kaynak: AA