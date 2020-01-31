Kocaeli'de iş yeri yangını
Dilovası ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Dilovası ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Mahallesi D-100 kara yolunda bir firmaya ait tomruk deposunun idari binasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.