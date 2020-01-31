Kocaeli'de iş yeri yangını
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Kocaeli'de iş yeri yangını

Dilovası ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

31.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:25
Kocaeli'de iş yeri yangını

ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi D-100 kara yolunda bir firmaya ait tomruk deposunun idari binasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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