Kocaeli'de İş Makinesi Doğalgaz Hattına Zarar Verdi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde fiber internet kablosu döşeme çalışması sırasında doğalgaz borusunun delinmesi üzerine yaşanan sızıntı panik yarattı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde fiber internet kablosu döşeme çalışması sırasında doğalgaz borusunun delinmesi üzerine yaşanan sızıntı panik yarattı.
Alınan bilgiye göre, Yarımca Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde fiber internet kablosu döşeme çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz hattına zarar vermesi üzerine sızıntı oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine emniyet ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi.
Doğalgaz firması ekipleri, gaz akışı sağlayan vanayı kapatarak 45 dakika süren çalışmalar sonucu hattı onardı.
Sızıntı nedeniyle vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı.