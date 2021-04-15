Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir lojistik firmasının deposunda meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir lojistik firmasının deposunda meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksa Mahallesi 553 Sokak'ta bulunan bir lojistik firması deposunda çalışan L.A. kullandığı forkliftle geri geri giderken rafların arasında sıkıştı.

Durumu fark eden personelin, haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan L.A. ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal