Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir lojistik firmasının deposunda meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir lojistik firmasının deposunda meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksa Mahallesi 553 Sokak'ta bulunan bir lojistik firması deposunda çalışan L.A. kullandığı forkliftle geri geri giderken rafların arasında sıkıştı.

Durumu fark eden personelin, haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan L.A. ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Bülent Ersoy Damla Sönmez Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 10:39:48. #1.15#

title