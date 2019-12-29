Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

29.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:46

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yakacak Mahallesi'ndeki inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinin yakınında şüphelilerin kullandığı değerlendirilen aracın, lastiğinin patlaması sonucu çekici yardımıyla götürüldüğünü tespit etti.

Çekici sürücüsüyle görüşerek şüphelilerin gittiği oto lastik tamircisine ulaşan ekipler, zanlıların kullandığı aracın plakasını belirledi.

Hırsızlıkta kullanılan aracın Darıca'daki oto kiralama firmasına ait olduğu ve B.B. tarafından kiralandığı tespit edildi.

Darıca Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma sonucu şüpheliler B.B, C.K. ve B.K. ile çalıntı malzemeleri satın aldıkları öne sürülen Y.İ. ve İ.D. gözaltına alındı.

Ayrıca, inşaattan çalınan 6 güvenlik kamerası, 3 taş motoru ve iki matkap ile kayıt cihazı, monitör, bilgisayar kasası ve klavye, şarjlı matkap şarj cihazı, planya, gönye ve profil kesme makinesi ile dekupaj ele geçirildi.

Y.İ. ve İ.D. "çalıntı eşyayı satın almak" suçundan işlem yapılmak üzere Darıca Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi, Kocaeli Adliyesine sevk edilen hırsızlık zanlıları B.B, C.K. ve B.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA