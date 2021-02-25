Kocaeli'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi
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Kocaeli'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi

25.02.2021 17:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:52
Kocaeli'de inşaattan düşen kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaattan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde inşaatın 4'üncü katında çalışan İbrahim Koçoğlu (43) zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Koçoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Koçoğlu'nun cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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