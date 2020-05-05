Kocaeli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
05.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:52
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde yapımı devam eden hastanenin inşaatında çalışan Ahmet Keleş (57), dengesini kaybederek 3. kattan düştü.
Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesine kaldırılan Keleş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA