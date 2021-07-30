KOCAELİ'DE İNŞAATLARDA ÇALIŞTIRILAN 21 AFGAN KAÇAK YAKALANDI
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KOCAELİ'DE İNŞAATLARDA ÇALIŞTIRILAN 21 AFGAN KAÇAK YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, inşaatlarda kaçak çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 Afganistan uyruklu yakalandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, inşaatlarda kaçak çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 Afganistan uyruklu yakalandı.

Başiskele Jandarma Komutanlığı ekipleri, firma tarafından inşaatlarında kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan araştırma sonucu inşaatlarda kaçak çalıştığı tespit edilen 21 Afgan yakalandı. Kaçak göçmenler, Covid-19 testi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Afgan kaçakların, testin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

KOCAELİ'DE İNŞAATLARDA ÇALIŞTIRILAN 21 AFGAN KAÇAK YAKALANDI
KOCAELİ'DE İNŞAATLARDA ÇALIŞTIRILAN 21 AFGAN KAÇAK YAKALANDI
KOCAELİ'DE İNŞAATLARDA ÇALIŞTIRILAN 21 AFGAN KAÇAK YAKALANDI
KOCAELİ'DE İNŞAATLARDA ÇALIŞTIRILAN 21 AFGAN KAÇAK YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KOCAELİ'DE İNŞAATLARDA ÇALIŞTIRILAN 21 AFGAN KAÇAK YAKALANDI - Haberler
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