Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü, altında kalanlar var - Haberler
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Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü, altında kalanlar var

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Kocaeli'de inşaat iskelesi çöktü, altında kalanlar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir caminin inşaatı sırasında iskele çöktü. Altında kalan işçilere müdahale sürüyor.

Gebze ilçesinde bir caminin inşaatı sırasında, kurulan iskele lodos sebebiyle çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çöken iskelenin altında yaralılar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki kurtarma çalışması sürüyor.

(Mustafa Uslu/ İHA)

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