Kocaeli'de infaz düzenlemesi ile tahliye edilen mahkum: "Hepimiz mutluyuz"
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Kocaeli

Kocaeli'de infaz düzenlemesi ile tahliye edilen mahkum: "Hepimiz mutluyuz"

Kocaeli'de infaz düzenlemesi ile tahliye edilen mahkum: "Hepimiz mutluyuz" Kocaeli'de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesi kapsamında Kocaeli'de tahliye edilen bin 200 mahkum, otobüslerle evlerine götürülüyor.

15.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:56
Kocaeli'de infaz düzenlemesi ile tahliye edilen mahkum: 'Hepimiz mutluyuz'

Kocaeli'de infaz düzenlemesi ile tahliye edilen mahkum: "Hepimiz mutluyuz"

Kocaeli'de tahliye edilen mahkumlar otobüslerle evlerine götürülüyor

KOCAELİ - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesi kapsamında Kocaeli'de tahliye edilen bin 200 mahkum, otobüslerle evlerine götürülüyor. 7 ay sonra düzenleme ile tahliye edilen mahkum, sevincini dile getirerek, "Hepimiz mutluyuz, çoluk çocuğumuza kavuşuyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile Kocaeli'de bin 200 mahkumun tahliye işlemlerine başlanıldı. Ceza evinde tamamlanan işlemlerinin ardından mahkumlar otobüslerle evlerine gönderilecek. Korona virüs tedbirleri kapsamında mahkumların cezaevi önünde karşılanması yasaklandı. Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bölgeye sivil araç girmesine izin vermiyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kocaeli'de tahliyeler başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle cezaevlerinden alınan mahkumlar, belirlenen güzergahlarda evlerine yakın bir bölgede bırakılıyor. Mahkumları taşıyan otobüsler polis ve jandarma ekipleri tarafından korunuyor.

"Allah herkese nasip etsin"

İnfaz düzenlemesi ile 7 aydır mahkum olduğu cezaevinden tahliye edilen Aziz Akıncı, İHA'ya konuştu. Ailesine kavuştuğu için büyük sevinç yaşadığı ifade eden Akıncı, "Ne söyleyelim. Hepimiz mutluyuz. Çoluk çocuğumuza kavuşuyoruz. 7 aydır cezaevindeydim. Uygulamayı bekliyorduk. Geç bile kalındı. Şimdi evimize gidiyoruz. Mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. İçeride yatan arkadaşlarımızın da Allah yardımcısı olsun" dedi

Kocaeli'de infaz düzenlemesi ile tahliye edilen mahkum: 'Hepimiz mutluyuz'

Kaynak: İHA

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