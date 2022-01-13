Kocaeli'de ilkokul öğrencisi, Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda dereceye girdi - Haberler
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Kocaeli'de ilkokul öğrencisi, Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda dereceye girdi

Kocaeli'de ilkokul öğrencisi, Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda dereceye girdi
AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencisi Meryem Kocatürk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda ilkokul kategorisinde ilk 25'e girmeyi başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencisi Meryem Kocatürk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda ilkokul kategorisinde ilk 25'e girmeyi başardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, siber farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, dereceye girmek için ilkokul öğrencileri 25, ortaokul öğrencileri 40, lise öğrencileri ise 50 soruyu en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.

İlkokul, ortaokul ve liseden 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı yarışmada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencisi Meryem Kocatürk (9), ilkokul kategorisinde ilk 25'e girerek gurur kaynağı oldu.

Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Kocatürk, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Bilgievleri'ndeki kodlama derslerine devam ederken, yarışmaya katkı sağlayan Bilgievleri dijital okuryazarlık eğitimini de tamamladı.

Yarışmada soruları en kısa sürede cevaplandıran ve ilkokul kategorisinde dereceye girmeye hak kazanan Kocatürk, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından bilgisayarla ödüllendirildi.

Bilgievleri eğitmenleri, başta Meryem Kocatürk olmak üzere yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladı.

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri

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