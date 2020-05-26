Kocaeli'de ilçe ilçe gezen bando takımı bayram coşkusunu arttırdı
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Kocaeli'de ilçe ilçe gezen bando takımı bayram coşkusunu arttırdı

Kocaeli'de ilçeleri gezerek mini konserler veren bando takımı, korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu arttırdı.

Kocaeli'de ilçe ilçe gezen bando takımı bayram coşkusunu arttırdı
26.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:55

Kocaeli'de ilçeleri gezerek mini konserler veren bando takımı, korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu arttırdı.

Virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de evlerinde olan vatandaşlara moral olması için bando takımı ile ilçe ilçe gezerek mini konserler düzenliyor. Bando takımı, Derince ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirdiği konserler ile vatandaşlara Ramazan Bayramı coşkusu yaşattı.

Vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Derince ve Körfez ilçelerinde gittiği yerlerde eski ve yeni şarkılardan oluşan repertuarı ile vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlar bando takımının seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik etti. Vatandaşlar balkonlarından, pencerelerinden şarkılara alkışlarla cevap vererek, mutluluklarını ifade etti.

Bayram coşkusunu balkonlardan yaşadılar

Bando takımının evlerine kadar gelerek şarkılar söylemesinin kendileri için çok güzel bir sürpriz olduğunu ifade eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bu sene Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiğini hatırlatan bölge sakinleri, Büyükşehir Belediyesi'nin bu jesti ile bir nebze olsun bayramın coşkusunu yaşadıklarını belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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