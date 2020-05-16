Kocaeli'de İl Pandemi Kurulu 3. Toplantısı gerçekleştirildi
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Kocaeli'de İl Pandemi Kurulu 3. Toplantısı gerçekleştirildi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu 3. Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kocaeli'de İl Pandemi Kurulu 3. Toplantısı gerçekleştirildi
16.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:24

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu 3. Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıya pandemi kurulu üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katılırken İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili kentte yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Aksoy, pandemi sürecinde yürütülen önemli çalışmalar olduğunu belirterek, birçok kurumun bu alanda karşılıklı iş birliği içerisinde bu çalışmaları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Toplantının temel amaçlarından birisinin de pandemi kurulu üyelerinin kendilerine sunacağı görüş ve öneriler varsa onları almak olduğunu aktaran Aksoy, "Bu görüş ve öneriler doğrultusunda alacağımız hıfzıssıhha kurulu kararlarıyla pandemiyle mücadele konusunda daha etkin bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirmektir. Bu anlamda özellikle katkı sunan, bu çalışmalarımızda birçok faaliyet gerçekleştiren bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfının ortak bir protokolle sokakta kalan kimsesizlere sahip çıkma noktasında bir faaliyet başlattığını dile getirerek, pandemi sürecinde katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından pandemi kurulu üyelerinin görüş ve öneri alınarak bunlar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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