Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak
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Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak

08.01.2021 07:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 07:53
Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak

KOCAELİ'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerine yapılacak olan otomotiv ve tekstil yatırımları 3 bin 800 kişiye iş imkanı sağlayacak.

KOCAELİ'nin Gölcük ve Başiskele ilçelerine yapılacak olan otomotiv ve tekstil yatırımları 3 bin 800 kişiye iş imkanı sağlayacak. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ford Otosan ile Volkswagen ortaklığında yapılacak üretimin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Gölcük'te yapılacak tekstil fabrikası ise 800 kişiye istihdam sağlayacak.

Başiskele ilçesinde 20 milyar liranın üzerinde bir yatırımla Ford Otosan ve Volkswagen ortaklığıyla kurulacak olan yeni fabrikada 3 bin kişilik istihdam sağlanacak. Gölcük'te ise 2 yıldır üretim yapan bir tekstil firması yeni fabrikasını kurdu. Yeni fabrikanın ise 800 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. 

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 3 bin kişilik istihdamın bölgeye çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Ford Otosan ve Volkswagen'in ticari araçlarının bölgemizde üretilmesi söz konusu. Eğer gerçekleşirse 20 milyarın üzerinde bir yatırım olacak ve bölgemize ciddi anlamda ilave istihdam getireceğine inanıyorum. Tabii ki Ford, henüz bu konuda bir imza atıldığını söylemediği için konu hakkında fazla detay bilmiyoruz ama bildiğimiz kadarıyla 20 milyarın üzerinde bir yatırım, artı 3 bin kişilik ilave istihdam çalışması var. Bunlar tabi ki bölgeye çok önemli katkılar getireceklerdir. Zaten bölgenin en önemli şirketlerinden bir tanesi daha da önemli hale gelecektir. Bundan ancak biz mutluluk duyarız" dedi.'40 ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERİYORUZ' 

İki sene önce Gölcük'te üretime geçen tekstil firması yeni bir tesis yaptı. İş insanı Saim Karaağaç yeni tesiste 800 kişilik istihdam hedeflediklerini belirterek, "İki sene önce Gölcük'te üretime başladık. Ocak ayının sonunda da yeni fabrikamıza geçmiş olacağız. Yaklaşık 800 kişilik bir istihdam hedefliyoruz. Mevcut şirketimizde şu anda 230 kişiye ulaşmış durumdayız, inşallah 2021'in sonunda bu kapasitelere gelmeyi düşünüyoruz. Toplam ihracat rakamımızı da yaklaşık 30 milyon dolara çıkaracağız. Mevcut rakamımız şu anda 20 milyon dolar. Bütün dünyaya ürün gönderiyoruz, başta Amerika, Çin olmak üzere 40 ülkeye ürün gönderiyoruz. Aklınıza gelen bütün ülkelere ürünlerimizi pazarlıyoruz. Açılacak yeni fabrika yeni bir heyecan yarattı insanlarda. Şu anda ise başvuru havuzumuzda bin 200 başvuruya ulaştık. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ise alımlara başlayacağız" diye konuştu. 


Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak
Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak
Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak
Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak
Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak
Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak
Kocaeli'de iki yatırım 3 bin 800 kişiyi iş sahibi yapacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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