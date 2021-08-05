Kocaeli'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki tırın karıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki tırın karıştığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Halıdere Mahallesi D-130 kar ayolu ışıklar mevkisi İzmit yönünde ilerleyen Murat A. yönetimindeki 16 ACV 330 plakalı tır ile aynı istikamette seyir halindeki Erkan Y'nin kullandığı 06 CAK 381 plakalı tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Erkan Y, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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