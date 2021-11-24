Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hacıhalil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde Batuhan Ö. yönetimindeki 41 AIG 231 plakalı otomobil Fatih Ö. idaresindeki 41 AGF 993 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Arif U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arif U'yu ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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