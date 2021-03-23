Kocaeli'de iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
23.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:59
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mevlana Mahallesi'nde Özgür Caddesi ile 891. Sokak'ın kesiştiği kavşakta, T.D. idaresindeki 41 TM 371 plakalı otomobil ile M.Ş.K'nin kullandığı 06 BUN 717 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücü T.D, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz girdiği görülen iki otomobilin çarpışması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal