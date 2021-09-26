Kocaeli'de iki otomobile çarparak zarar veren sürücü yakalandı

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tehlikeli araç kullanarak iki otomobile zarar veren sürücü gözaltına alındı.

Sultan Orhan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde tehlikeli araç kullanan M.S, 16 LJB 66 plakalı otomobiliyle aynı yönde seyreden 67 TN 355 plakalı otomobile çarptı.

Yoluna devam eden sürücü, yaklaşık bir kilometre sonra yeniden 67 TN 355 plakalı otomobil ile Ö.A'nın kullandığı 34 UV 1878 plakalı otomobile çarparak durdu.

Araçlarda hasar oluşurken, sürücüler arasında kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, M.S'yi gözaltına aldı.