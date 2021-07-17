Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki 34 TN 5692 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, aynı yönde giden E.C.S. yönetimindeki 34 TH 1510 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile devrilen 34 TH 1510 plakalı otomobildeki iki kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner