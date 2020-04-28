Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
28.04.2020 01:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 01:48

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Tuzla Caddesi'nde seyreden 34 RU 9618 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan 35 JK 329 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kimliği öğrenilemeyen sürücüler ile yanlarındakiler olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. 35 JK 329 plakalı araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerince çıkarılırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

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