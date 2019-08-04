Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyir halindeki Cengiz Karaarslan'ın kullandığı 34 AV 1988 plakalı otomobil, İsmail Hakkı Soyyiğit idaresindeki 34 K 4761 plakalı otomobille, Yarımca Polis Merkezi önünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri bariyerlere çarpıp sürüklendikten sonra durabilirken, diğer otomobil yolun ortasına savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Cengiz Karaarslan ile diğer otomobildeki Ebubekir ve Muhammet Soyyiğit'in yaralandığı kazadan sürücü İsmail Hakkı Soyyiğit yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Cengiz Karaarslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA