Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi Kavşağı'nda S.K. (34) idaresindeki 41 ADC 213 plakalı otomobille A.A'nın kullandığı 06 MGN 33 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada S.K. ve yanında bulunan C.K. (61) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas