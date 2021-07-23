Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu yan yolda, Adem A. yönetimindeki 34 LJ 2436 plakalı otomobil Can Ç. idaresindeki 34 CFP 494 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.
Kazada, 34 LJ 2436 plakalı otomobildeki iki kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal