Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda, Adem A. yönetimindeki 34 LJ 2436 plakalı otomobil Can Ç. idaresindeki 34 CFP 494 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Kazada, 34 LJ 2436 plakalı otomobildeki iki kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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