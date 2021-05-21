Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde E.F. idaresindeki 34 DDN 410 plakalı otomobil ile S.M. yönetimindeki 60 NM 150 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal