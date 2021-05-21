Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde E.F. idaresindeki 34 DDN 410 plakalı otomobil ile S.M. yönetimindeki 60 NM 150 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de fabrika temel atma töreninde konuştu: (1)
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de fabrika temel atma töreninde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Pınar Altuğ Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:37:36. #1.15#

title