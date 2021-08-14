Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir AVM'nin otoparkından çıkan otomobil ile caddede seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı.

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir AVM'nin otoparkından çıkan otomobil ile caddede seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Anibal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir AVM'nin otoparkından çıkan D.K. idaresindeki 06 BGJ 837 plakalı Hyundai marka otomobil ile o sırada caddede seyir halinde olan O.G. yönetimindeki 41 SC 993 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Fiat marka otomobilde yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk

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