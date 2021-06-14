Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde Şeyma B. idaresindeki 06 FC 0243 plakalı otomobil ile Ahmet S. yönetimindeki 41 YK 508 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan Şeyma B, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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