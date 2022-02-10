Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde H.E. yönetimindeki 41 AID 636 plakalı motosiklet, R.A'nın kullandığı 41 YE 077 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan R.A, H.E. ve kardeşi B.E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, gençlik, Gebze, Güncel, Haberler

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