Kocaeli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İstanbul yönüne giden Mahmut S. idaresindeki 41 U 1136 plakalı minibüs, Beylikbağı Mahallesi'nde Kadir Ç'nin kullandığı 34 M 5740 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, Kadir Ç'nin kullandığı minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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