Kocaeli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
İstanbul yönüne giden Mahmut S. idaresindeki 41 U 1136 plakalı minibüs, Beylikbağı Mahallesi'nde Kadir Ç'nin kullandığı 34 M 5740 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, Kadir Ç'nin kullandığı minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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