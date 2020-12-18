Kocaeli'de iki iş yeri kurşunlandı
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Kocaeli'de iki iş yeri kurşunlandı

18.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:48
Kocaeli'de iki iş yeri kurşunlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki iş yeri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki iş yeri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi İstanbul Caddesi'nde silah sesleri duyanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kurşun isabet eden iş yerlerinde inceleme yaptı.

Ekipler, iki iş yerine 5 kurşun isabet ettiğini belirledi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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