Kocaeli'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Kuru (30) bıçakla, B.T. tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Halil Kuru, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman