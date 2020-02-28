Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı
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Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

28.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:38
Kocaeli'de iki grup arasında kavga: 3 yaralı

'nin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nenehatun Mahallesi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu S.K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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