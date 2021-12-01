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Son dakika haberleri... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda, kavgaya karışan M.E. ve H.G. ile çatışma sırasında caddeden geçen Gül A, tabancayla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçtı, çevredeki iş yerleri ve araçlara çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmayı sürdürüyor.

Son dakika haberleri... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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