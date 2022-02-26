Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 tutuklama - Haberler

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Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 tutuklama

AA, İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö, E.Ö, Y.Ö, E.Ö. ve E.Ö'nün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu biri ağır 6 kişi yaralanmış, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tarık Tanaç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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