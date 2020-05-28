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Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin yumurta ve 25 ton sebze dağıtıldı

Kandıra Belediyesi ve Kaymakamlık iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde ilçedeki üreticilerden alınan sebze ve gıda maddeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kocaeli'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin yumurta ve 25 ton sebze dağıtıldı
28.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:08

Kandıra Belediyesi ve Kaymakamlık iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde ilçedeki üreticilerden alınan sebze ve gıda maddeleri, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticilere ve dar gelirli ailelere destek verilmesi amaçlanan proje kapsamında, 30 bin yumurta ve 25 ton sebze satın alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, yaptığı açıklamada, Kandıra Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleştirdikleri projeyle Kandıralı çiftçilere ve ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere bu zor süreçte destek verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 hafta önce belediye olarak çiftçilerden toplam 30 bin yumurta ve 25 ton sebze aldıklarını belirten Turan, "Şu an taze sebze ve meyvede ara dönemdeyiz ama yumurta dağıtımımız devam ediyor. İki ayda 30 bin yumurta dağıttık. Her gün bir üreticimizden yumurta alarak ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz. Bu dönemde vatandaşlarımızın bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Bundan dolayı sebze ve yumurta dağıtımı yapıyoruz." diye konuştu.

Turan, bu desteklerin yıl sonuna kadar devam edeceğini, 2021 yılında da yeni bir planlama yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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