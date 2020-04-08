Kocaeli'de ihtiyaç sahibi aile ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı
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Gündoğdu, Türkiye, Kocaeli

Kocaeli'de ihtiyaç sahibi aile ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı

(KOCAELİ- Kocaeli'de ihtiyaç sahibi aile ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaçlı duruma düşen evlere Büyükşehir yardım eli uzattı Yardım hakkında bilgi veren Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu: "Vatandaşlarımız eğer dara düşmüşse, bizimle...

08.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:13

(KOCAELİ- Kocaeli'de ihtiyaç sahibi aile ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı

Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaçlı duruma düşen evlere Büyükşehir yardım eli uzattı

Yardım hakkında bilgi veren Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu:

"Vatandaşlarımız eğer dara düşmüşse, bizimle bağlantı kurmaları yeterli"

KOCAELİ - Türkiye'de korona virüsün yayılması sonrasında vatandaşların zor durumda kalması ile harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 105 bin gıda kolisi hazırlayarak ihtiyaç sahibi aileler ve esnaflara dağıtmaya başladı.

Kocaeli'de korona virüs salgını sebebiyle geçimini sağlayamayan vatandaşlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri dağıtılmaya başlandı. Virüsün Türkiye'de yayılmaya başlaması sonrasında ilk etapta 50 bin toplamda ise 105 bin paket yardım kolisi hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, internet üzerinden aldıkları yardım talepleri doğrultusunda ihtiyaçlı hale gelen vatandaşların ve esnafların evlerine yardım kolilerini ulaştırmaya başladı. İzmit'te bir depoda toplanan kolileri yüklenen belediye ekipleri, kapı kapı gezerek virüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda oldukları için ihtiyaçlı hale gelen 42 bin eve yardımları ulaştırdı. Yardımlar kapsamında 15 bin adet de hijyen paketi desteği ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıldı.

Toplamda 105 bin gıda kolisi hazırlanarak dağıtımlara başlandı

Yardımlar hakkında bilgi vererek korona virüsün Türkiye'de ilk göründüğü günden sonra yardım için kolilerin hazırlanmaya başladığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Gıda kolileri alındı ve depolandı. İhtiyaç sahibi insanlarımızın taleplerini topladık. İnsanları buraya getirmeden, internet üzerinden, hiçbir belge istemeden talepleri aldık. Son aldığımız rakamlara göre 42 bin tane talep oldu ve dünden itibaren de bu talepleri etap etap dağıtmaya başladık. Talepten de gördük ki 50 bin gıda kolisi yetmeyecek tekrar ikinci etap alımlarımız devam ediyor" dedi.

Sadece 65 yaş üstü değil dara düşen herkese yardım ediliyor

Yardımların tüm ihtiyaç sahiplerine yapıldığını belirten Genel Sekreter Gündoğdu, "Sadece 65 yaş üstü insanlarımızı kapsamıyor bu yardım. Sayın Başkanımız Tahir Büyükakın'ın 'Aç açıkta kimse kalmayacak' talimatı oldu. İhtiyaç sahibi olmasa da dara düşmüş, geliri azalmış, bazı esnafların faaliyetleri sona erdirildi, esnaf odaları ile görüşüyoruz onların da nasıl yardımına koşabiliriz diye planlama yapıyoruz. Sadece 65 yaş üstü değil, Kocaeli'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın, eğer dara düşmüşse, ihtiyacı varsa bizimle bağlantı kurmaları yeterli. Biz onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Başvurular değerlendirildi

Yardımlar kapsamında 1 Nisan çarşamba gününden itibaren korona virüs -19 tedbirleri doğrultusunda Büyükşehir'in resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların talepleri alındı. Taleplerin ardından sağlık ve sosyal hizmetler daire başkanlığı sosyal hizmetler şube müdürlüğü ekipleri talepleri değerlendirdi. Talepler de yardıma muhtaç olduğu görülen ailelere gıda ve hijyen paketi yardımında bulunuldu. Araçlar Kocaeli uluslararası fuar merkezi sosyal hizmetler gıda deposundan yüklendi. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince başvuruları değerlendirilen 65 yaş üstü ile dar gelirli ailelere yardımlar belediye ekiplerince kapı kapı gezilerek ulaştırıldı. Yardımları alan vatandaşlar ise zor zamanda yardımlarına koşan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Kocaeli'de ihtiyaç sahibi aile ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı

Kaynak: İHA

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Kocaeli'de ihtiyaç sahibi aile ve esnaflara 105 bin kolilik gıda yardımı
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