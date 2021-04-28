Kocaeli'de iftarlığını yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförüne teşekkür belgesi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iftarlığını yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü Arif Korkmaz'ı makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iftarlığını yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü Arif Korkmaz'ı makamında ağırlayarak teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iftar vaktinde otobüsü kenara çekerek yanında bulunan iftariyelikleri yolcusuyla paylaşan Ulaşımpark şoförü Arif Korkmaz herkesin takdirini kazandı.

Korkmaz'ı makamında ağırlayarak teşekkür belgesi veren Büyükakın, ramazan ayının rahmet ayı olduğu gibi paylaşım ayı da olduğunu vurguladı.

Büyükşehir personeli Korkmaz'ın davranışının ramazanın getirdiği bereketin göstergesi olduğunu belirten Büyükakın, şunları kaydetti:

"Ulaşımpark'ta görev yapan personelimizin yaptığı insanın içini ısıtan davranışlar bizim de göğsümüzü kabartıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arif Korkmaz arkadaşımın davranışından bir kez daha görüyoruz ki ramazan ayı aynı zamanda paylaşım ayıdır. Çalışma arkadaşımız sadece ekmeğini paylaşmadı, sevgiyi, güzelliği, kardeşliği ve aynı zamanda rahmeti de paylaştı. Arkadaşımızla bir araya gelerek teşekkür etmek, ramazanın rahmet ve bereketine ortak olmak istedik. Allah kendisinden razı olsun."

Arif Korkmaz da "Evimizde nasıl karşılıyorsak misafirimizi, çalışırken de aynı şekilde yolcularımıza hizmet etmek için görev yapıyoruz. Tüm yolcularımız bizim için çok değerlidir." ifadesini kullandı.

İzmit-Hereke güzergahı hattında sefer yapan Korkmaz, 25 Nisan'da otobüs seyir halindeyken iftar vaktinin yaklaşması nedeniyle otobüsü uygun bir yere park ederek, iftarlığını yolcusuyla paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay