İftar yemeğini yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü konuştu
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İftar yemeğini yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü konuştu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de seyir halindeyken iftar saati üzerine yemeğini oruçlu yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü Arif Korkmaz, ramazanın paylaşma ayı olduğunu gösterdi.

Kocaeli'de seyir halindeyken iftar saati üzerine yemeğini oruçlu yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü Arif Korkmaz, ramazanın paylaşma ayı olduğunu gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark'a bağlı halk otobüsünün şoförü Korkmaz, yaptığı açıklamada, İzmit-Hereke seferini gerçekleştirirken Körfez ilçesinde iftar ezanının okunduğunu ifade etti.

İftar vakti girince otobüste tek olan yolcuya "Niyetli misin?" diye sorduğunu dile getiren Korkmaz, "Yolcu da niyetli olduğunu belirtti. Kendisini yanıma davet ederek kurumumuzun bize verdiği iftariyeliği paylaşmak istediğimi söyledim. Aracı müsait yere çektim. O da ilk önce 'Yok' der gibi oldu ama yemeğimi onunla paylaştım. Yolcularımıza misafir gözüyle bakıyoruz. Ramazan, paylaşma ayıdır. Yolcumuzla ekmeğimizi paylaştık. Yolcumuz bu durumdan çok memnun kaldı." diye konuştu.

Korkmaz, tüm yolcuların kendileri için değerli olduğunu belirterek, araç kamerasına yansıyan görüntülerin yayınlanması üzerine birçok vatandaşın arayarak tebrik ettiğini kaydetti.

İftar yemeğini yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü konuştu
İftar yemeğini yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü konuştu
İftar yemeğini yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü konuştu
İftar yemeğini yolcusuyla paylaşan halk otobüsü şoförü konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
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