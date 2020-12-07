Kocaeli'de içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron ele geçirildi

07.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:26
Kocaeli'de içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 182 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 182 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Körfez ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrasında 4 ayrı iş yeri ile iş yeri sahiplerine ait ikamet ve depolarda yapılan eş zamanlı operasyonda, içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron, 25 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, gümrük kaçağı 1800 makaron, 55 adet sökülmüş bandrol, 3'er adet sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

İlgili Haberler

Mersin'de, 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'de, 230 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Dönmez: '(Lityum karbonat üretimi) Pilot üretimimiz kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak'
Dönmez: "(Lityum karbonat üretimi) Pilot üretimimiz kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak"
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Yaşar Güler Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Sinan Gümüş Caner Erkin Samet Aybaba Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron ele geçirildi - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:28:32. #1.15#
title