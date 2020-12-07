Kocaeli'de içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 182 bin 600 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Körfez ilçesinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrasında 4 ayrı iş yeri ile iş yeri sahiplerine ait ikamet ve depolarda yapılan eş zamanlı operasyonda, içi tütün doldurulmuş 182 bin 600 makaron, 25 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, gümrük kaçağı 1800 makaron, 55 adet sökülmüş bandrol, 3'er adet sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız